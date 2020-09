Vrouwenvereniging Vrouwen van Nu gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws

Het gasthoofdredacteurschap is de komende maand in handen van Vrouwen van Nu, met 36.000 leden en 450 lokale afdelingen de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Dit jaar viert zij haar 90-jarige bestaan.

De missie van Vrouwen van Nu is om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken om zo te komen tot een inclusieve samenleving waarin ieders talent, van vrouwen en mannen, wordt benut.

Vrouwen van Nu zal de komende maand verschillende artikelen publiceren. Lees over het belang van een vrouwenvereniging en over projecten, netwerken en platforms waar leden en niet-leden aan kunnen deelnemen. Geïnteresseerd om te weten hoe Vrouwen van Nu het talent van vrouwen beter wil inzetten, waarom generatieleren zo belangrijk is en wat voor iedereen de meerwaarde is van een duurzame inclusieve samenleving? Volg Vrouwen van Nu deze maand op vrouw.nieuws.nl.