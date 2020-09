Reizigers Corendon kunnen eerder weg van Griekse eilanden

Reisorganisatie Corendon biedt reizigers die op een van de Griekse eilanden zitten de mogelijkheid om eerder terug te komen van hun vakantie. Het reisadvies voor de Griekse eilanden is dinsdagochtend bijgesteld naar oranje.

Er verblijven op dit moment ruim 3500 Corendon-reizigers op de Griekse eilanden. De grootste groep, meer dan 800 mensen, zit op Kreta. Verder zitten er vakantiegangers op Kos, Lesbos, Samos, Korfu, Rodos, Lefkas en Zakynthos, meldt een woordvoerder. De mensen die naar aanleiding van het aangepaste reisadvies eerder naar huis willen, worden zoveel mogelijk op bestaande vluchten gezet. Als er veel animo is voor vervroegd vertrek gaat Corendon mogelijk extra vluchten inzetten. Eerder dan gepland naar huis gaan is kosteloos.

Corendon noemt het “heel jammer” dat het reisadvies is aangepast. “Er zijn nog maar weinig landen over voor vakantiegangers. Griekenland is op dit moment dus een populaire bestemming.” Er stonden veel reizen geboekt voor de herfstvakantie, aldus de woordvoerder. Of mensen die al een reis hadden geboekt een voucher of hun geld terugkrijgen, is nog niet duidelijk.