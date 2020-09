Uitspraak over mogelijke fouten met adopties uit Sri Lanka

De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de zaak van een uit Sri Lanka geadopteerde vrouw. Volgens Dilani Butink hebben de Nederlandse staat en de organisatie die de adoptie faciliteerde ernstige fouten gemaakt. Volgens haar zijn haar adoptiepapieren vervalst, hierdoor kan zij haar biologische ouders niet opsporen.

Butinks Nederlandse ouders reisden in 1992 naar Sri Lanka om een kindje op te halen. Dat bleek niet beschikbaar te zijn. Een tussenpersoon zorgde er daarna binnen korte tijd voor dat Butink geadopteerd kon worden. Zij was toen pas enkele dagen oud. Een van de bemiddelaars ter plekke is later opgepakt voor illegale adopties, bleek in mei tijdens de behandeling van de door Butink aangespannen zaak.

“Ik wil erkenning voor de misstanden”, vertelde ze de rechter op de vraag waarom ze deze zaak had aangespannen. “Ik wil weten waar ik vandaan kom. Het is belangrijk om dat te weten.” Een van de eisen in deze zaak is dat de Staat helpt bij het opzetten van een DNA-databank zodat ze wellicht toch nog haar biologische familie kan achterhalen.

De stichting Kind en Toekomst die de adoptie faciliteerde, ontkende onrechtmatig te hebben gehandeld.