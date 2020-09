Uitvaart Kardinaal Simonis in Sint Catharinakathedraal in Utrecht

De uitvaart van Kardinaal Simonis is donderdag in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is de dienst alleen toegankelijk voor zo’n honderd genodigden. Woensdag kon het publiek al afscheid nemen van Simonis en een condoleanceberichtje achterlaten. De oud-bisschop wordt begraven op begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Daar liggen bijna al zijn voorgangers ook begraven.

Adrianus Johannes kardinaal Simonis, ook wel Ad Simonis, was van 1983 tot 2007 de aartsbisschop van Utrecht. In 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal. De benoeming van Simonis tot kardinaal is wel omschreven als een poging van het Vaticaan om wat conservatieve krachten te mobiliseren tegen de liberale stroming binnen de Nederlandse katholieke kerk.

Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. Hij overleed vorige week woensdag op 88-jarige leeftijd.

KRO-NCRV zal de uitvaartmis vanaf 11.00 uur live uitzenden.