Wijkagent de straat op met e-bike

De politie heeft donderdag de eerste nieuwe elektrische fietsen en e-scooters in gebruik genomen. Agenten in Amersfoort waren als eerste aan de beurt. Dit jaar worden landelijk meer dan 1200 nieuwe politiefietsen geleverd, waarvan 60 procent elektrisch. Daarbij komen ook nog 98 e-scooters.

De politie had al wat elektrische fietsen rondrijden, maar nu krijgen voor het eerst de wijkagenten voor hun surveillancewerk een e-bike. “Zo zijn we nog beter benaderbaar voor burgers. En met deze nieuwe vervoermiddelen kunnen we onze werkwijze nog beter aanpassen aan de steeds veranderende manier van werken van criminelen”, aldus de politie.

Met het gebruik van elektrische fietsen wordt de actieradius van de agenten groter en kan de politie snel ter plaatse zijn bij incidenten.

De e-scooters moeten de benzinescooters vervangen. Ook die gebruikte de politie al, maar het aantal wordt nu aanzienlijk verhoogd.