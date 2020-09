Hoger beroep tegen verbod motorclub No Surrender begint

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt vrijdag de zaak van motorclub No Surrender, die in hoger beroep ging tegen een uitspraak van de rechtbank in Assen om de motorclub te verbieden.

De rechtbank oordeelde in juni vorig jaar dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde, omdat een groot aantal leden structureel betrokken is (geweest) bij talrijke ernstige feiten en de samenleving gevaar loopt door de motorclub.

De rechtbanken verboden behalve No Surrender eerder al clubs als de Hells Angels, Bandidos en Satudarah. De Hoge Raad bekrachtigde het verbod op Bandidos nog in april, maar besloot wel dat de lokale chapters (afdelingen) mogen blijven bestaan. De Hoge Raad zal naar verwachting begin december uitspraak doen over het beroep in cassatie in de zaak rond Satudarah. Ook in de zaak van de Hells Angels loopt nog een hoger beroep.

No Surrender bestaat sinds 2013 en heeft honderd chapters en andere onderdelen in binnen- en buitenland, met enkele honderden leden in Nederland. Bij de rechtbank in Groningen loopt momenteel een strafproces tegen vier kopstukken van No Surrender, waaronder voormalige captains Henk Kuipers en Klaas Otto. Zij worden onder meer verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie, mishandeling en afpersing. Klaas Otto kwam in mei vrij na een voorarrest van drie jaar en vier maanden voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro.