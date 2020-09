Demonstratie voor vluchtelingen Lesbos op Museumplein

Verschillende hulporganisaties en politieke partij Volt Nederland organiseren zaterdag een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam om aandacht te vragen voor de vluchtelingen op Lesbos. Het vluchtelingenkamp Moria werd afgelopen week grotendeels verwoest door brand, waardoor zo’n 13.000 vluchtelingen op straat staan.

“Wij pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens 500 kinderen in Nederland en daarnaast voor het evenredig opvangen in Europa van de andere vluchtelingen die vastzitten in Griekenland”, schrijven de initiatiefnemers op Facebook. Meer dan vierhonderd mensen lieten vrijdag weten te zullen gaan, ruim duizend anderen geven aan ge├»nteresseerd te zijn.

Donderdag besloot de regering honderd vluchtelingen uit het kamp op te nemen. Het is nog niet bekend wanneer die naar Nederland kunnen komen.

De manifestatie begint zaterdag om 16.00 uur. Op het plein zijn stippen gezet om de 1,5 meter afstand te waarborgen en iedereen wordt opgeroepen een mondkapje te dragen.