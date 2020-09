GroenLinks wil 60 miljard stoppen in Klimaatfonds

GroenLinks wil de komende tien jaar 60 miljard euro vrijmaken voor een Nationaal Klimaatfonds. Dat moet er volgens de oppositiepartij komen in plaats van het Nationaal Groeifonds dat het kabinet eerder deze week presenteerde.

Het Groeifonds gaat 20 miljard euro omvatten. Daarmee wil het kabinet de economie op lange termijn stimuleren en zo de welvaart behouden. Het fonds richt zich teveel op economische groei. “Ouderwets denken”, meent voorman Jesse Klaver van GroenLinks.

Het Klimaatfonds moet volgens hem de omschakeling naar een duurzame samenleving financieren. “Deze tijd vraagt om nieuwe, duurzame investeringen. Niet om een ongerichte zak geld voor het grote bedrijfsleven”, aldus Klaver.

Met het Klimaatfonds moet tot 2030 onder meer 6 miljard vrijkomen voor nieuwe woningen, 5 miljard voor een betere bereikbaarheid van steden met het openbaar vervoer, 10 miljard voor windenergie op zee, 4 miljard voor meer natuur en 5 miljard voor halvering van de veestapel.

Volgens het kabinet is het Groeifonds nodig om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en ook nog geld over te houden voor de huishoudportemonnee. Het gaat om investeringen in onder meer vergroening, infrastructuur en onderzoek.