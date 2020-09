In de Bradleystaat in het Limburgse Sittard is een man het slachtoffer geworden van vermoedelijk een schietincident, meldt de politie. De werd door een bewoner in de straat gevonden op de oprit van een woning.

Getuigen hebben gezegd dat ze enkele harde knallen hoorden. Er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.

Ook over de aanleiding van het incident is nog niets bekend.