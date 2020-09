Deze series van de NPO mag je dit najaar niet missen

Weet je nog niet welke series je dit najaar wilt kijken? Zoek niet verder, want voor het komende tv-seizoen heeft de NPO een breed aanbod aan tv-series klaarstaan. Eind augustus presenteerde de NPO tijdens de traditionele najaarspresentatie hun televisieaanbod. De omroep heeft lijkt veel geïnvesteerd te hebben in divers drama voor de kijkers. Van nieuwe series tot oude favorieten: alles komt aan bod. Wij hebben een selectie gemaakt van de series die je zeker niet mag missen.

In Real Life

Eén van de series is ‘In Real Life’. Deze realityserie laat het echte leven zien van acht ambitieuze twintigers, die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan. De jongeren worden geconfronteerd met allerlei dilemma’s, wensen, verlangens en angsten die ze op hun pad tegenkomen. De serie laat zien hoe er in 2020 onder andere wordt omgegaan tussen twintigers, hoe ze discussiëren, elkaar inspireren, vriendschappen sluiten en verliefd worden, elkaar opzoeken en weer uit elkaar gaan. Oftewel: echte twintigers met echte problemen, wensen en dromen. Een must voor iedereen die graag reality tv kijkt. ‘In Real Life’ zal te zien zijn vanaf maandag 16 november om 19.25 uur op NPO 3.

Niks Te Melden

‘Niks Te Melden’ is een politieserie gebaseerd op de Australische comedy ‘No Activity’. Deze zesdelige serie draait om het unieke geval dat er geen meldingen komen op een politiebureau en er niks te doen is. Dit maakt de weg vrij voor hilarische gesprekken tussen de agenten, gespeeld door Henry van Loon en Stefan de Walle. Ondertussen gebeurt er dus niks in de meldkamer (bemand door Jelka van Houten en Eva Laurenssen), maar dat komt omdat criminelen Theo Maassen, André Dongelmans en Jim Deddes opvallend veel moeite doen om niet op te vallen. Vanaf 20 september is de serie te zien op NPO 3 om 22.35.

Vakkenvullers

In wat alweer het derde seizoen zal zijn van de online hitserie ‘Vakkenvullers’, zijn de onderwerpen nog actueler dan ooit. Ook de Landsuper (de supermarkt waarin de serie zich afspeelt) is getroffen door de coronamaatregelen en manager Ruut (Oscar Aerts) neemt deze bloedserieus. Even snel je boodschappen doen is geen optie meer. Van een ouderenuurtje tot het ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar winkelwagentje pakt: Ruut heeft het er maar druk mee. De serie zal terugkeren op maandag 21 september om 15.00 op de website van NPO 3 en op hun YouTube-kanaal.

Vliegende Hollanders

‘Vliegende Hollanders’ is een achtdelige dramaserie over luchtvaartpioniers Anthony Fokker en KLM-oprichter Albert Plesman. De serie speelt zich af tussen 1919 en 1939, de tijd waarin de Nederlandse burgerluchtvaart haar start, met vallen en opstaan, beleefde danzkij Fokker (Fedja van Huêt) en Plesman (Daan Schuurmans). Bij het maken van de serie werd er gebruik gemaakt van één authentiek nagemaakt vliegtuig en kwamen de anderen vliegtuigen geheel uit de computer. Volgens regisseur Joram Lürsen waren de computertechnieken nog nooit zo groot aangepakt in Nederland. ‘Vliegende Hollanders’ zal te zien zijn vanaf zondag 18 oktober om 21.20 op NPO 1.

Andere suggesties

Goed nieuws voor de kijkers, want deze vier series zijn niet de enige series die de NPO heeft aangekondigd. Zo heb je ook nog de serie ‘Het A-Woord’, die draait om de ouders van de zesjarige Sam. Zij krijgen te horen dat hun kind autisme blijkt te hebben en doen er alles aan om ‘het a-woord’ te vermijden want hun zoon is ‘gewoon normaal’. Gaandeweg komen ze erachter dat de norm niet altijd de norm hoeft te zijn. Deze serie zal te zien zijn vanaf maandag 21 september op NPO 1.

Ook heb je nog ‘HITTE’, een wetenschappelijk onderbouwde webserie waarin een Nederlandse stad terechtkomt in een zware hittegolf. De burgers hebben allemaal zo hun eigen manieren om met de warmte om te gaan. ‘HITTE’ is te zien vanaf 23 september op de website van NPO 3 en hun YouTube-kanaal.

Ten slotte heeft de NPO ook nog iets voor de Penozaliefhebbers onder ons met ‘Doodstil’, een prequel van Penoza die draait om het personage Luther. We gaan terug naar de jaren 90, waarin te zien is hoe Luther zijn eerste stappen in de drugswereld zet. In het heden heeft Luther namelijk zijn handen vol aan een wraakactie op de moordenaar van zijn broer. Helaas is het nog wel even wachten, want ‘Doodstil’ is pas te zien vanaf 27 december op NPO 3. Wel dus een goede manier om dit jaar mee af te sluiten.