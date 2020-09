Schoolbesturen kopen commerciële coronatests voor juf en meester

Tientallen schoolbesturen hebben coronatests van commerciële aanbieders gekocht omdat leerkrachten lang moesten wachten op een plekje bij de GGD. Dat zegt de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De organisatie denkt dat het er minstens vijftig zijn.

Bij de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zou het ze niet verbazen als scholen zich wenden tot commerciële aanbieders. Precieze gegevens zijn daar niet, maar het is wel bekend dat er sprake van is.

Volgens de zegsman van de PO-raad is een test van circa 100 euro nog altijd flink goedkoper dan een paar dagen een zzp’er als vervanger voor de klas te zetten, terwijl de oorspronkelijke leerkracht thuis zit te wachten op een test.

De PO-raad benadrukt blij te zijn met de voorrang voor onderwijzers en denkt dat het kiezen voor commerciële aanbieders daardoor snel zal afnemen. De organisatie hoopt dat ook werknemers van andere sectoren, zoals met name de kinderopvang, voorrang krijgen.

Kinderopvangcentra krijgen hun personele bezetting niet meer rond doordat ook hun medewerkers met corona-achtige klachten thuiszitten te wachten op de uitslag van hun coronatest. Dat zeiden de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang vorige week.