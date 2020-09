Prinses Amalia krijgt volgend jaar 111.000 euro

Prinses Amalia ontvangt eind volgend jaar een uitkering van in totaal 111.000 euro. Dat is te lezen in de begroting van het Huis van de Koning die dinsdag is ingediend bij het parlement. Het bedrag is iets hoger dan de raming van een jaar geleden.

Prinses Amalia krijgt dat geld als “vermoedelijke opvolger van de koning” omdat ze op 7 december 2021 achttien jaar wordt en dan meerderjarig is. In 2022 krijgt ze volgens de huidige raming zo’n 1,5 miljoen euro. De uitkering bestaat uit twee delen: persoonlijk inkomen en uitgaven voor personeel en materieel. Voor volgend jaar december is de verdeling 20.000 euro inkomen en 91.000 euro voor de tweede component.

Vanaf haar verjaardag zijn er vier leden van het Koninklijk Huis die geld krijgen van de staat. Behalve Amalia zijn dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, als voormalig staatshoofd. De overige leden van het Koninklijk Huis, onder wie prins Constantijn en prinses Margriet, krijgen geen uitkering.

Dat Amalia recht heeft op geld is vastgelegd in de Grondwet. De bedragen en systematiek zijn vastgesteld in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.