Wethouders Meerssen weigeren motie gemeenteraad uit te voeren

De wethouders van de Limburgse gemeente Meerssen weigeren een motie uit te voeren die een meerderheid van de gemeenteraad in de nacht van maandag op dinsdag had aangenomen. In die motie eiste de raad dat de wethouders een begroting opstellen zonder te koersen op een herindeling met Maastricht. De raad wil hooguit ambtelijke samenwerking met de grote buur.

De wethouders geloven dat Meerssen het beste af is met een fusie met Maastricht. De raad wees deze fusie van de hand. Eerder dreigden de wethouders af te zullen treden als de raad een fusie afwijst. Dinsdagmiddag geven de wethouders een toelichting op hun verdere stappen.

Volgens de wethouders stort de gemeenteraad Meersen in grote financiële moeilijkheden, waarbij de burgers moeten opdraaien voor jaarlijks zo’n 2 miljoen aan bezuinigingen. Daarvoor willen zij geen verantwoordelijkheid nemen.

De wethouders zeiden geen verantwoording te kunnen dragen voor een beleid, dat naar hun mening Meerssen aan de rand van de afgrond brengt.

“We redden het niet”, zei wethouder Jan Gulikers. “Het lukt niet meer”, stelde wethouder Paul Sanders. En wethouder Marly Heusschen zei dat de bezuinigingen “enorme drastische maatregelen vereisen. Ik ga dat niet doen.”

De wethouders benadrukten dat de raad snel een beslissing moet nemen over een herindeling met Maastricht, omdat anders de fusiedatum van 1 januari 2023 niet gehaald wordt. Dan duurt het nog tot 2026 voor een herindeling erin zit. En dat terwijl elk jaar voor miljoenen in de begroting gesneden moet worden. Dat betekent een verhoging van de toch al relatief hoge onroerendezaakbelasting, en het diep snijden in allerlei lokale voorzieningen.

Een meerderheid van de raad liet zich echter niet onder druk zetten. Het college van B en W werd overladen met verwijten zoals het in de uitverkoop zetten van Meerssen.

Maastricht beslist woensdagavond of deze gemeente de voorkeur geeft aan ambtelijke samenwerking of juist een fusie met Meerssen.