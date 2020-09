Zoektocht naar vermiste vrienden in plas bij Liessel gaat verder

De zoektocht naar twee vermiste vrienden die sinds 1974 worden vermist, gaat dinsdag verder. De politie hervat de zoektocht op de bodem van een waterplas bij het Brabantse Liessel, waar volgens aanwijzingen metaal ligt. Dat zou mogelijk de auto kunnen zijn waarin Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) na een cafébezoek in Deurne voor het laatst zijn gezien.

Op een van de plaatsen waar metaal was gedetecteerd, bleek vorige week alleen een staalkabel te liggen. Op de tweede zoekplek ondervond het gespecialiseerde bedrijf dat de politie heeft ingezet vrijdag tegenslag, omdat het zand op de diepe bodem zich daar lastiger liet wegzuigen. Het werk werd daarom enkele dagen uitgesteld.

Het zoeken naar de twee mannen lag lange tijd stil. Maar de politie hervatte de zoektocht nadat de familie in 2017 een recherchebureau in de arm had genomen. Dat stelt dat beide vrienden vermoord en vervolgens met de auto in De Brink gedumpt zijn. Deze aanwijzingen vond de politie zo serieus, dat besloten werd in De Brink naar de auto op zoek te gaan.

De zaak is volgens de politie overigens verjaard.