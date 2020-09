Vaker onlinepestgedrag tijdens corona

De Kindertelefoon heeft in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona aanzienlijk meer meldingen ontvangen over digitaal pesten. Van alle gesprekken ging in april 17 procent over online pesten, dat was 3,7 procent in dezelfde maand in 2019. Ook in de zomervakantie lag dit percentage veel hoger dan vorig jaar.

“De stijging is te verklaren door het feit dat jongeren niet op school waren en meer thuis moesten blijven, waardoor hun leven zich ook meer online afspeelde”, aldus De Kindertelefoon. Digitaal pesten is volgens de organisatie niet los te zien van het traditionele pesten. “Het begint vaak op het schoolplein en gaat dan online verder.”

Maar cyberpesten kan erger uitpakken dan de traditionele vormen. “Een groter publiek kan het zien, er bestaat een kans dat het 24 uur per dag doorgaat, de inhoud kan moeilijker worden verwijderd en soms is de afzender onbekend.”

Maandag begint de Week tegen Pesten. Die heeft dit keer als thema: Hoe gaat het met jou vandaag?