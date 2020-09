Weer storing bij politienummer 0900-8844

De politie kampt voor de tweede keer deze week met een storing bij het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844. Het nummer is niet bereikbaar. Ook de telefoonnummers van de politie die beginnen met 088 zijn niet bereikbaar. De oorzaak is niet bekend, en het is ook niet duidelijk hoelang het duurt om de problemen te verhelpen

Het alarmnummer 112 werkt wel gewoon. Voor zaken die geen spoed hebben, kunnen mensen sociale media gebruiken om de politie te benaderen.

Woensdag was 0900-8844 ook een tijd uit de lucht.