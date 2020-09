OM: verdachten viervoudige moord Enschede samen verantwoordelijk

De drie verdachten van de viervoudige moord in Enschede werkten nauw samen. Dat maakt dat ze alle drie verantwoordelijk zijn voor de schietpartij. Het is niet relevant welke verdachten de twee wapens hebben gehanteerd om de tien dodelijke schoten te lossen. Dit zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Almelo.

Volgens justitie is er genoeg bewijs dat de drie verdachten de vier slachtoffers samen om het leven hebben gebracht. Daarbij komt dat de drie verdachten, Camil (59) en zijn zonen Dejan A. (33) en Denis A. (32), volledig verantwoordelijk zijn voor elkaars daden, betoogde het OM. De aanklacht luidt moord in vereniging. “Ik beschouw de verdachten als een geheel, als een trio”, zei de officier.

Justitie gaat uit van een financieel motief, de verdachten hadden volgens het OM een financieel conflict met een van de slachtoffers, Artur Sargsyan. Hij zou als eerste zijn doodgeschoten en zijn beroofd van enkele duizenden euro’s die hij op zak had. Daarna zouden de drie overige slachtoffers zijn omgebracht, omdat zij in de visie van het OM getuige waren van de moord.

De slachtoffers zijn van dichtbij in hun hoofd geschoten. De omstandigheden wijzen op weloverwogen geloste schoten, stelt het Openbaar Ministerie. “Het waren tien kogels, ze waren allemaal raak. Dat geeft steun aan het scenario dat de slachtoffers vanuit een vaste, gefixeerde positie zijn doodgeschoten. Er was geen sprake van een plotselinge geweldsexplosie. Een ieder heeft de tijd gehad te stoppen. Ze wisten goed wat ze deden”, zei de officier van justitie.

De strafeisen tegen de drie hoofdverdachten volgen later.