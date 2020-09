Rutte: corona ver-van-mijn-bedshow geworden

Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bedshow geworden. Toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten, waarschuwde premier Mark Rutte vrijdag op een ingelaste persconferentie.

Rutte brengt de periode in het voorjaar in herinnering toen de ziekenhuizen vol lagen met coronapatiĆ«nten en de capaciteit op de intensive care nauwelijks voldeed. Dat het virus daarna ver kon worden teruggedrongen, kwam doordat het overgrote deel van de bevolking zich aan de regels hield. “Het was ons gedrag dat het verschil maakte”, aldus de premier.

“Dat gevoel van noodzaak moet weer terug”, aldus Rutte. Wat daarbij niet helpt, is het beeld dat het in de ziekenhuizen nu rustiger is dan in maart en april. Doordat momenteel vooral jongeren het virus oplopen, worden coronapatiĆ«nten minder ziek dan toen.

Maar, zo waarschuwt Rutte, als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, is het “onvermijdelijk” dat dit ook in de ziekenhuizen gaat doorwerken. “Dat kunnen en mogen we de zorg en de mensen die werken in de zorg niet aandoen.”