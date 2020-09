Aantal coronagevallen blijft stijgen, 1977 in afgelopen etmaal

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Nederland is het afgelopen etmaal met 1977 toegenomen, het hoogste aantal tot dusver. Premier Mark Rutte meldde tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad al dat vrijdag “net geen 2000” nieuwe gevallen waren gemeld.

Het aantal besmettingen in 24 uur loopt al dagen gestaag op en stapelt record op record. Donderdag werden 1756 nieuwe gevallen gemeld, woensdag waren het er volgens het coronadashboard van de rijksoverheid nog 1546. Het aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen ligt inmiddels ruim boven de 10.000.

Het gaat niet de goede kant op met het coronavirus, waarschuwt Rutte. De premier geeft vrijdagavond een aparte persconferentie, samen met zorgminister Hugo de Jonge. Daar worden nieuwe maatregelen bekendgemaakt voor de regio’s waar het aantal besmettingen het hardst oploopt.

In het huidige tempo kan het aantal besmettingen op een dag in een week tijd verdubbelen naar 4000, aldus Rutte. Hij wijst erop dat ook het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. “Het heeft nog niet het niveau van dit voorjaar. Maar je ziet dat het in de Randstad echt wel begint te knellen, en dat is zorgelijk.”

Amsterdam noteerde de meeste besmettingen. In de afgelopen 24 uur zijn daar 361 positieve tests geregistreerd, een record. Dat komt neer op 41,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal besmettingen in Rotterdam steeg met 187, een plaatselijk record. In Den Haag kwamen 122 gevallen aan het licht. Alblasserdam had naar verhouding de grootste toename. Daar werden tien positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op 49,6 gevallen op elke 100.000 inwoners.