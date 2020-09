‘Driekwart verpleegkundigen tegen verplichting vaccins’

Verpleegkundigen en verzorgenden willen geen verplichting van het griep- en coronavaccin voor hun beroepsgroep. Onderzoek van vakbond NU’91 toont aan dat ruim driekwart hierop tegen is. Zo’n 35 procent van de zorgmedewerkers overweegt dit najaar een griepvaccin te halen.

Als er een coronavaccin komt, wil 33 procent van de 3700 ondervraagden deze inenting. De groep die wel een vaccin wil, geeft aan dat dit op vrijwillige basis moet gebeuren. NU’91 schaart zich hier al langere tijd achter en stelt dat het verplicht stellen in strijd is met artikel 11 in de Grondwet, waarin staat: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”.

Volgens Stella Salden, voorzitter van NU’91, moet voor zorgprofessionals hetzelfde gelden als voor andere Nederlanders. “Er wordt nu ingespeeld op de emoties en het schuldgevoel van verpleegkundigen en verzorgenden. Op die manier wordt de morele druk verhoogd en dat kan echt niet.”