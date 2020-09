Verpleegkundigenbond overweegt juridische stappen om mondkapjes

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 overweegt juridische stappen nu het RIVM heeft erkend dat schaarste mede een rol heeft gespeeld bij de richtlijn voor het dragen van mondkapjes in de ouderenzorg. De vakbond reageert “geschokt” op het berichtgeving van Nieuwsuur hierover, en wil spoedoverleg met de verantwoordelijke ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg).

“Dit is onvoorstelbaar”, zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91. “De gezondheid van verpleegkundigen en verzorgenden is in gevaar gebracht. Ze zijn onnodig blootgesteld aan het risico om zelf ziek te worden of patiĆ«nten te besmetten. Het niet kunnen beschikken over voldoende mondmaskers heeft gezorgd voor veel emotionele en psychische druk. Schandelijk dat er zo wordt omgesprongen met deze beroepsgroep. Ze zijn terecht woedend over dit nieuws”, aldus Salden.

De beroepsorganisatie zegt dat al vanaf het begin bij de minister van Volksgezondheid en de inspectie is aangekaart dat deze maatregel niet klopt. “Daarbij is voortdurend gevraagd of deze was gebaseerd op schaarste, maar al die keren werd aangegeven dat dit niet zo was.”

NU’91 vindt dat de overheid nu alles op alles moet zetten om het vertrouwen te herstellen. Salden: “Hoe moeten zorgprofessionals de richtlijnen nu nog serieus nemen? Ook het feit dat voor zorgprofessionals nog steeds andere richtlijnen gelden dan voor de rest van de Nederlandse bevolking, is allang niet meer uit te leggen. We vragen ons af hoe de overheid – die hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk is – dit vertrouwen gaat herstellen en laat zien dat de veiligheid van onze zorgprofessionals de allergrootste prioriteit is. De onderste steen zal boven moeten komen om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren.”