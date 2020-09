Eerste grondvorst na de zomer in Twente

In de nacht van zaterdag op zondag heeft het voor het eerst sinds de zomer aan de grond gevroren. Op weerstation Twente daalde de temperatuur op tien centimeter hoogte naar -0,8 graden, meldt Weeronline.

Dat de eerste grondvorst zich rond deze tijd aandient, is volgens het weerbureau heel gebruikelijk. Gemiddeld duikt het kwik op 12 september op klomphoogte onder de 0. In 1973 kwam het al op 22 augustus tot grondvorst en dat was dus uitzonderlijk vroeg.

Vorig jaar vroor het voor het eerst na de zomer aan de grond op 18 september. Het koudst werd het toen in Gilze-Rijen, met -0.9 graden. De laatste keer dat het dit jaar aan de grond vroor, was op 29 mei.