Grote brand in schuur in Hem, boerderijen ontruimd

In drie grote, geschakelde schuren aan de Meeweg in het Noord-Hollandse Hem heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn twee loodsen grotendeels verwoest, de derde heeft flinke schade opgelopen. Er is asbest vrijgekomen, maar dat is neergeslagen in de weilanden rond de schuren en levert volgens de veiligheidsregio geen gevaar op voor de omgeving.

Vanwege de rook werden de naastgelegen boerderij en een andere boerenwoning ontruimd. De woordvoerder zegt dat de eigenaar van de schuren waarschijnlijk snel naar zijn woning kan terugkeren. De bewoners van de andere boerderij, die middenin de rook lag, brengen de nacht elders door.

De brand brak rond 00.30 uur uit en de brandweer bestreed het vuur met verschillende eenheden. In de schuren lagen pallets en houten kuubskisten opgeslagen.