De Jonge vindt oproep BN’ers tegen coronaregels ‘onverantwoord’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt de oproep van een aantal bekende Nederlanders om de coronaregels niet meer te volgen “onverantwoord”. Hij wil binnenkort met een aantal van deze BN’ers in gesprek gaan, laat hij weten.

“Vragen is goed, kritiek is prima, maar #ikdoenietmeermee is onverantwoord. Om kwetsbare mensen te beschermen, om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel meedoen – allemaal”, aldus de minister.

De oproep van de BN’ers op sociale media met de hashtag “Ikdoenietmeermee” kreeg ook kritiek van Kamerleden. Onder anderen Famke Louise, Gers Pardoel, Tim Douwsma, Bizzey, Brace en dj Mental Theo schaarden zich achter de oproep. Zij vinden dat de overheid te weinig duidelijkheid geeft en “kritische artsen de mond snoert”.

De minister vindt het ook vreemd dat Famke Louise sympathie heeft voor de oproep. In het voorjaar heeft een aantal influencers zich op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid ingezet voor de campagne om jongeren te wijzen op het belang van coronamaatregelen. Famke Louise deed hier ook aan mee.