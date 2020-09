‘Ook beveiligers moeten voorrang coronatests krijgen’

Net als mensen in het onderwijs en de zorg zouden ook beveiligers zich met voorrang moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Daarvoor pleit koepelorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche. “De kans bestaat dat de komende weken de veiligheid op publiek en privaat terrein in gevaar komt door gebrek aan beveiligers, dat het gevolg is van te weinig testcapaciteit”, zo stelt de organisatie in een brief aan gezondheidsminister Hugo de Jonge en veiligheidsminister Ferd Grapperhaus.

Eerder pleitte Mireille Beentjes van de landelijke politiekorpsleiding er ook al voor dat politiemensen voorrang moeten krijgen bij het afnemen van coronatesten. Gebeurt dat niet, dan wordt het moeilijk om alle diensten ingevuld te krijgen, zei zij maandag bij het programma Spraakmakers op Radio 1.

Mensen die in het onderwijs en de zorg werken krijgen sinds maandag voorrang bij coronatests. Dat moet personeelstekort en uitval in die sectoren voorkomen. Op de eerste dag dat onderwijzers en essentieel zorgpersoneel met voorrang een testafspraak konden maken, zijn er al bijna 7000 tests ingepland. Op dinsdagochtend waren ook alweer bijna 2000 afspraken gemaakt.

“Op dit moment moeten beveiligers die zich willen laten testen 4 tot 5 dagen wachten voordat ze het resultaat weten”, zegt de Nederlandse Veiligheidsbranche. “Dat betekent dat ook mensen die geen Covid-19 blijken te hebben minimaal vijf dagen niet kunnen werken; immers voor beveiligers is thuiswerken geen optie. Zo ontstaat voor werkgevers een forse kostenpost in toch al moeilijke tijden en wordt het voor planners steeds lastiger de bezetting voor te beveiligen objecten rond te krijgen.”

De brancheorganisatie wijst erop dat beveiliging, “net als politie, ambulance en de zorg, onderdeel is van de kritische infrastructuur” van ons land. Dit werk moet doorgaan ook onder deze moeilijke omstandigheden”.