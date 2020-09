Experts over leesvaardigheid: stel hogere doelen en begeleid meer

Het is beter voor de leesvaardigheid van basisschoolleerlingen als de lat niet te laag wordt gelegd en ze genoeg begeleiding krijgen bij het lezen. Dat zeggen experts tijdens een bijpraatsessie over leesvaardigheid in de Tweede Kamer. Zij willen hier meer aandacht voor tijdens de opleiding van nieuwe leraren.

Volgens onderwijsadviseur Marita Eskes is geen extra onderzoek nodig naar het verbeteren van leesvaardigheid. “Maar we moeten zorgen dat die informatie in het onderwijs terechtkomt.” Ze denkt dat er teveel nadruk op de leesmotivatie ligt. Die komt volgens haar als de leesvaardigheid goed is en niet andersom.

Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit, zegt dat de scholen die goed scoren veel instructie vooraf en begeleiding tijdens het lezen geven. “Dat is de enige manier waarop dit lukt.” Volgens haar is lezen een basisvaardigheid die kinderen eerst moeten beheersen voordat ze andere onderwerpen, zoals burgerschap, kunnen leren.

De aanleiding voor deze sessie is het steeds lagere leesniveau in Nederland. Vorig jaar werd bekend dat het gemiddelde niveau van Nederlandse middelbare scholieren lager dan ooit was en lager lag dan in 37 andere rijke landen. Als het beleid hetzelfde blijft, worden de problemen alleen maar erger, waarschuwde de Algemene Onderwijsbond toen.