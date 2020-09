Hoekstra: nooit fondsenwerving op ambassade VS voor partij

Op de ambassade van de Verenigde Staten is nooit een inzamelingsactie voor een politieke partij gehouden. Dat laat ambassadeur Pete Hoekstra weten. Het kabinet wil opheldering van hem over een bijeenkomst met Forum voor Democratie.

Er was eerder deze maand een evenement op de ambassade met de partij van Thierry Baudet. Vanuit zijn partij was de uitnodiging verstuurd door het hoofd fondsenwerving, berichtte De Groene Amsterdammer. Een van de doelen van de samenkomst was volgens het blad het spekken van de partijkas.

“Vijftien evenementen, negen verschillende partijen. We hebben ‘townhalls, Q&A sessies, en videoconferenties georganiseerd. Maar we hebben NOOIT een inzamelingsactie georganiseerd”, twitterde de ambassadeur woensdag. Hij is in het buitenland.

Ook Forum ontkent dat het doel het binnenhalen van donaties was. Verscheidene partijen in de Tweede Kamer willen weten hoe het precies zit. Het kabinet liet weten nog geen algehele conclusie te kunnen trekken omdat de ambassadeur afwezig is en niet naar de kwestie kan worden gevraagd.