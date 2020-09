Nederland erkent Aleksandr Loekasjenko niet als president van Wit-Rusland. Dat zei premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer. Hiervan zal de ambassadeur van Wit-Rusland in Den Haag op de hoogte worden gesteld, zei de premier.

Loekasjenko is eerder op de dag in het geheim be√ędigd voor een zesde termijn als staatshoofd. Nederland erkent de uitslag van de presidentverkiezingen van augustus niet. In het land gaan al weken burgers de straat op om te demonstreren tegen de uitslag.