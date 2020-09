Werkend Nederland viert de kracht van diversiteit

Op dinsdag 6 oktober is het Diversity Day en viert werkend Nederland de kracht van diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer. Bedrijven organiseren dan activiteiten om de positieve effecten van een gemêleerd personeelsbestand te laten zien. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Op Diversity Day besteden bedrijven extra aandacht aan diversiteit en houden ze acties om inclusie te bevorderen. Op het gebied van diversiteit en inclusie op de Nederlandse arbeidsmarkt is namelijk nog een grote slag te slaan.”

Aandacht voor het thema is noodzakelijk, gezien onderwerpen zoals het vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven dat 1 januari van kracht gaat, discriminatie op de arbeidsmarkt voor mensen met een migratieachtergrond en het lage aantal mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer. De focus ligt op de meerwaarde van een bedrijfsklimaat waar ruimte is voor verschil en medewerkers zichzelf kunnen zijn.

Activiteiten van bedrijven

De bedrijven die deelnemen aan Diversity Day zetten inclusie hoog op hun agenda. Zo organiseert ABN AMRO vijftig sessies rondom D&I tijdens een ‘Diversity Week’, lanceert KPN Nederland een game over inclusie en gaan collega’s bij de gemeente Rotterdam met elkaar in gesprek aan dialoogtafels. Naast grote partijen doen op 6 oktober ook veel mkb-bedrijven mee aan Diversity Day. Op Diversity Day zetten werkgevers een stap in de goede richting; de stip op de horizon is een arbeidsmarkt waarop een ieders talenten worden gewaardeerd en benut.

Diversity Day

Diversity Day is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf. Diversiteit in Bedrijf richt zich op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het maakt deel uit van de ondersteunende infrastructuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) die bedrijven actief helpt bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen.