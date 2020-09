André Rieu blaast kerstconcerten Maastricht af om corona

André Rieu blaast zijn kerstconcerten in het MECC in Maastricht af in verband met de coronapandemie. De concerten van Rieu en zijn Johann Strauss Orkest worden een jaar uitgesteld tot 18 en 19 december 2021. Dat maakte het MECC vrijdag bekend.

“Lieve fans. We verheugden ons heel erg op de kerstconcerten dit jaar”, laat Rieu weten. “Maar veiligheid gaat natuurlijk voor alles, en op dit moment kunnen wij niet optreden op de manier zoals u en wij dat zouden willen. Mijn orkest en ik verheugen ons erop jullie allemaal in Maastricht te zien in 2021.”

Kaartjes voor de kerstconcerten op 19 en 20 december blijven geldig voor volgend jaar.

Rieu en zijn orkest zitten sinds de uitbraak van de coronapandemie thuis. Hij hoopt volgend jaar op het Vrijthof in Maastricht de schade te kunnen inhalen door het geven van extra concerten. De gemeente Maastricht wil daarvoor ruimte geven, zodat Rieu 20 in plaats van de gebruikelijke 12 concerten kan geven. Het Vrijthof zou in dat geval in 2021 van 30 juni tot en met 25 juli gebruikt worden voor zijn concertreeks.