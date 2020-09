Peiling: zorgmedewerkers ervaren meer agressie op werkvloer

Zes op de tien zorgmedewerkers hebben de afgelopen maanden meer agressie en intimidatie op de werkvloer ervaren. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld, zoals slaan, bijten of schoppen. Dat blijkt uit een peiling onder zo’n 1200 leden van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91.

Het ledenblad van NU’91 schrijft over de peiling. Daarin staat ook dat de opgelopen wachtlijsten zorgen voor grote ergernis bij patiënten: 45 procent reageert geïrriteerd. Bij het aanspreken op het naleven van de coronamaatregelen reageert 58 procent geïrriteerd. Van de mensen die worden aangesproken, luistert 29 procent niet en een enkeling dreigt een klacht in te dienen of toont provocerend gedrag.

NU’91 vindt dat zaken die te maken hebben met agressie tegen zorgpersoneel prioriteit moeten krijgen bij politie en justitie. Ook moet er een snelle berechting komen. Een groot probleem is volgens de beroepsorganisatie dat de politie niet altijd goed weet wat er met een aangifte van zorgpersoneel moet worden gedaan. “Dit soort zaken belanden hierdoor onderop de stapel of worden onjuist behandeld.”

Zorgmedewerkers moeten daarnaast anoniem aangifte kunnen doen, vindt de beroepsorganisatie. “Het feit dat dit nu niet kan, weerhoudt zorgverleners er vaak van om er melding van te maken omdat zij bang zijn voor hun eigen veiligheid.”