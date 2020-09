Regionale coronamaatregelen vanaf zondag in nog acht regio’s

De regionale coronamaatregelen die vorige week van kracht werden in met name de Randstad, gelden vanaf zondagavond 18.00 uur voor nog acht veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen te hoog is opgelopen. Dat heeft minister-president Mark Rutte vrijdag gezegd tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad.

De nieuwe regio’s zijn Groningen, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Zuid-Holland Zuid en Flevoland. Kroegen mogen vanaf middernacht niemand meer binnen laten en ze sluiten om 01.00 uur. De groepsgrootte van veel bijeenkomsten wordt beperkt tot vijftig. De veiligheidsregio’s komen zelf ook nog met afzonderlijke maatregelen, zei Rutte.

De genoemde maatregelen werden afgelopen zondag al ingevoerd in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. Het is volgens Rutte nog te vroeg om te zeggen welk effect dat heeft gesorteerd.

Afgelopen week werd al duidelijk dat op veel plekken in het land het aantal besmettingen snel stijgt. Er zijn nu elf veiligheidsregio’s over waar nog geen extra coronamaatregelen van kracht zijn. Op het coronadashboard is te zien dat vrijdag in acht van die gebieden het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners boven de grens van 7 lag, waarbij alarmbellen gaan rinkelen.