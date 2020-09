Zwemtocht Schiedam stilgelegd wegens schending coronaregels

De zogenoemde Branders Zwemtocht in Schiedam, die zaterdagochtend begon, is al snel stilgelegd. Bij de start van de eerste groep zwemmers bleek dat een groot deel van de deelnemers zich niet aan de coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, hield. Dat twitterde de gemeente.

De organisatie wist dit niet bij te sturen. In overleg met GGD en politie heeft burgemeester Cor Lamers besloten dat het onverantwoord was om het evenement verder te laten doorgaan.

De organisatie had wel allerlei maatregelen getroffen. Alleen deelnemers zonder klachten en met een geteste lichaamstemperatuur beneden de 38, mochten het met hekken omheinde evenemententerrein betreden.

De Schiedamse Branders Zwemtocht kan normaliter over verschillende afstanden worden gezwommen in de wateren in en bij Schiedam. Met de tocht wordt geld opgehaald voor Spieren voor Spieren. Alle kaartjes waren voor alle afstanden uitverkocht, staat op de site van de organisatie van het zwemevenement.