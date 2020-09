Ook dringend advies voor dragen mondkapjes in Zuidoost-Brabant

Het dringende advies om in voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen gaat ook in de regio Zuidoost-Brabant gelden. Dat heeft de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, in een verklaring laten weten.

“Ik ben van mening dat het dragen van mondneuskapjes op plekken waar veel mensen bij elkaar (moeten) komen, zoals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, van nut is. Niet vanwege medische redenen maar vanwege de signaalwaarde die ervan uitgaat”, aldus Jorritsma.

Daarom sluit hij zich aan bij het dringend advies dat onder meer gaat gelden in de regio‚Äôs Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden om in binnenruimten een mondkapje te dragen. Instellingen en bedrijven voor horeca en detailhandel worden verzocht dit advies op te nemen in hun deurbeleid. “Dit impliceert dat detaillisten en exploitanten bezoekers kunnen weigeren als deze zich niet aan de huisregels willen houden”, aldus Jorritsma.