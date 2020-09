Oppositie: schuif dragen mondkapjes niet af op ondernemers

Het kabinet moet de verantwoordelijkheid voor het dragen van mondkapjes in winkels niet neerleggen bij ondernemers, vindt een groot deel van de oppositiepartijen. Ze willen dat het kabinet “een heldere richtlijn” geeft voor mondkapjesgebruik in winkels en dat hier ook landelijk beleid voor moet gelden.

Maandag zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie dat het advies geldt om een mondkapje te dragen in winkels in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het is nadrukkelijk geen verplichting, maar winkeliers mogen wel klanten bij de deur weigeren die geen mondkapje willen dragen.

SP-leider Lilian Marijnissen twittert dat het kabinet de winkeliers daarmee “de kolen uit het vuur” laat halen. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, wil “een duidelijke strategie met uniforme spraken”.

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher sluit zich hierbij aan. Ook wil hij betere plannen voor scholen en verpleeghuizen. “Nu maatregelen nemen is beter dan een leven lang spijt.”

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet “haar zaakjes niet op orde heeft”. Het belangrijkste is volgens hem dat de zorg voor iedereen bereikbaar blijft, ook voor mensen met andere klachten dan coronasymptomen. Eerder maandag zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dat ziekenhuizen aankomend weekend reguliere zorg moeten afschalen, omdat er anders geen capaciteit is voor coronazorg.

Rob Jetten, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, vindt de nieuwe maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat de capaciteit van de intensive care te ver onder druk komt. Wel heeft hij een “stevige opdracht” voor het kabinet: “Neem mensen meer mee. Wees duidelijk.” Volgens Jetten vergroot dit het draagvlak en begrip voor de maatregelen.

Zijn coalitiegenoten Pieter Heerma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) roepen op tot het naleven van de nieuwe maatregelen. Zo wordt een mogelijke tweede lockdown voorkomen, zeggen ze.