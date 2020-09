Rechtbank doet uitspraak in zaak aanslag Telegraaf

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de zaak tegen een groep mannen die wordt verdacht van het plegen van een aanslag op het gebouw van De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie heeft – in juni – celstraffen tot twaalf jaar geëist. Justitie noemde de aanslag “een klap in het gezicht van de vrije pers, een aanval op de persvrijheid in onze rechtsstaat”.

Bij de aanslag op De Telegraaf werd op 26 juni 2018 met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade. De schok in de samenleving was groot.

De actie was volgens het OM bedoeld om te intimideren, “gewoonweg de mond snoeren”. Omdat de verdachten hebben ontkend en verder voornamelijk hebben gezwegen, is het werkelijke motief voor de aanslag onduidelijk gebleven. Het OM ziet wel sterke aanwijzingen dat publicaties in de krant over de georganiseerde misdaad de drijfveer zijn geweest.

Justitie heeft in het proces elf verdachten betrokken, van wie er zes in verband zijn gebracht met de aanslag op de krant. De vermoedelijke bende zou zich verder hebben toegelegd op het leveren van gestolen auto’s aan de onderwereld. Het OM beschouwt Bilal el H. als de onbetwiste leider van de groep. Op het moment van de aanslag liep er al een onderzoek naar hem, als leverancier van gestolen vluchtauto’s in verschillende liquidatiezaken.