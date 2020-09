Aantal ziekenhuisopnames boven alarmniveau

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, is zo hard gestegen dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 125 mensen in een ziekenhuis beland. Dat komt neer op gemiddeld 41,7 per dag. Dat is boven de zogenoemde signaalwaarde van de overheid. Voor het eerst sinds 15 mei ligt het aantal opnames boven die grens.

De zogenoemde signaalwaarde staat op gemiddeld 40 ziekenhuisopnames per dag over de afgelopen drie dagen. Dan zijn misschien extra maatregelen tegen het coronavirus nodig, heeft de overheid vooraf bepaald. Zulke maatregelen zijn de afgelopen tijd al genomen.

Amsterdam en Den Haag tellen de meeste ziekenhuisopnames. In beide gemeenten zijn de afgelopen drie dagen zestien mensen in een ziekenhuis opgenomen. Rotterdam telt acht ziekenhuisopnames en Utrecht zes. Als te veel mensen in een ziekenhuis komen te liggen, dreigt de zorg overbelast te raken. Bij de eerste golf van de corona-uitbraak kwam de reguliere zorg stil te liggen. Dat willen ziekenhuizen nu zo veel mogelijk voorkomen.

Vorige week kwam het aantal opnames op de intensive care boven de signaalwaarde uit. Dat was voor het eerst sinds 5 mei. Op dinsdag stond dat cijfer op 13,7, wat betekent dat in de afgelopen dagen 41 mensen op een intensivecareafdeling zijn opgenomen. Die signaalwaarde staat op 10.

Het aantal positieve tests steeg op 11 september tot boven de signaalwaarde, voor het eerst sinds 17 april. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, ligt sinds half augustus boven het alarmniveau.