Ook Aboutaleb wil mondkapjesplicht breder dan alleen voor winkels

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, vindt dat in zijn regio mondkapjes niet alleen op moeten in winkels, maar ook in andere publieke ruimtes. In het AD zegt hij: “Ik ben blij met de beweging van het kabinet ten aanzien van mondkapjes. Als het aan mij ligt, hoeft dat niet te worden beperkt tot winkels en supermarkten. Eigenlijk zou dit een advies moeten zijn voor alle bewoners, voor alle plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk ook aan gemeentehuizen en musea.”

Aboutaleb sluit zich aan bij een vergelijkbaar pleidooi van de burgemeesters Halsema van Amsterdam, Van Zanen van Den Haag en Jorritsma van Eindhoven. In hun regio’s is het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd fors opgelopen.

Maandag adviseerde premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie om een mondkapje te dragen in winkels. Het is nadrukkelijk geen verplichting, maar winkeliers mogen wel klanten bij de deur weigeren die geen mondkapje willen dragen.

“Mijn verwachting is dat winkeliers zich gaan gedragen naar de oproep van het kabinet. Winkeliers en supermarkthouders zijn gezagsgetrouwe mensen en dragen verantwoordelijkheid’’, zegt Aboutaleb in het AD.