Strafzaak tegen Jos B. verder met kledingsporen Nicky Verstappen

De rechtbank in Maastricht hervat dinsdag het bespreken van het dossier over het ontvoeren, misbruiken en het doden van de 11-jarige Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in 1998, waarvoor de 57-jarige Jos B. terechtstaat. Op de tweede zittingsdag behandelt de rechtbank de sporen op de kleding van het slachtoffer. Aansluitend houdt het Openbaar Ministerie een 3D-presentatie over het onderzoek naar de onderbroek van het slachtoffer, waarin onder meer DNA is aangetroffen van B.

Maandag op de eerste zittingsdag doorbrak B. na lange tijd het stilzwijgen met een vooraf opgenomen video waarin hij verklaarde dat Nicky Verstappen al overleden was toen hij hem aantrof. “Ik heb gezocht naar ademhaling, of er een hartslag was. Ik heb hem aangeraakt, ook de kleding. Hij was overleden”, zei B. op de video. Hij alarmeerde niet de politie, omdat hij met zijn zedenverleden bang was dat de politie hem niet zou geloven. “Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen.”

Nicky Verstappen verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. Verklaringen van deskundigen over de mogelijke doodsoorzaak lopen uiteen, in totaal zijn er acht doodsoorzaken geopperd. Ook het tijdstip van overlijden was achteraf niet precies vast te stellen. Er zijn geen sporen van sperma aangetroffen bij het slachtoffer, maar het OM ziet toch aanwijzingen voor seksueel misbruik.

Naar verwachting beroept B. zich op de tweede zittingsdag opnieuw op zijn zwijgrecht, op aandringen van zijn advocaat Gerald Roethof. “Als mijn cliĆ«nt dingen verkeerd formuleert, kan dat voor hem op een nachtmerrie uitlopen. Het is mijn taak hem daartegen te beschermen”, zei Roethof.

De strafzaak neemt in totaal zeven zittingsdagen in beslag. Na het bespreken van het dossier gaat de zaak op 7 oktober verder. Dan lichten deskundigen van het Pieter Baan Centrum het psychisch onderzoek van B. toe en krijgen de nabestaanden het woord. De officier van justitie zet op donderdag 8 oktober alle feiten en bewijzen op een rij in het requisitoir en zal dan ook de strafeis aan de rechtbank voorleggen. Op dinsdag 12 oktober houdt advocaat Roethof zijn pleidooi. De laatste zittingsdag is op 16 oktober. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak is.