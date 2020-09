Hoe bereiden we ons voor op de winter?

De herfst is officieel begonnen, de donkere, koude dagen komen eraan. Voor de één is dat vooruitzicht een feest, voor de ander een gruwel. Zoals velen weten, is de verwachting in ieder geval dat het dankzij de klimaatverandering steeds warmer wordt. Maar wat we daar deze winter van merken is volgens de experts nog niet te zeggen. We kunnen zomaar nog een extreem koude winter krijgen. Hoe maken we daar het beste van?

Gemiddeld warm, ter plekke koud

‘De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren toegenomen’, aldus het KNMI. Maar: ‘veel extreme gebeurtenissen zijn nog te zeldzaam om direct met het broeikaseffect in verband te brengen’. Simpel gezegd komt het erop neer dat de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt – zoals ook weer te lezen is in een nieuw rapport van de WMO – maar niet dat het altijd en overal warmer is. We kunnen tussendoor dus nog best een idioot koude winter verwachten.

Zoals de haard thuis brandt, brandt hij nergens

Dat merkt ook Haardencentrum Nederland, die de vraag naar haarden en kachels enorm ziet stijgen de laatste tijd. Zeker sinds er in Nederland meer nieuwbouwprojecten van de grond komen, zijn veel mensen op zoek naar een gashaard of houtkachel, zo laat het centrum desgevraagd weten. Misschien is dat inderdaad niet zo gek. Een beetje sfeer en warmte in huis is een fijne manier om er het beste van te maken. Met dikke sokken op de bank en warme glühwein of chocomel erbij, ziet die aankomende winter er ineens helemaal niet zo verkeerd uit.

Beweging doet wonderen

Vooral als we daar neerploffen na een mooie wandeling of een rondje hardlopen, want in de buitenlucht bewegen is in de winter nog belangrijker dan het toch al is. Het houdt je niet alleen in vorm, maar verbetert ook je immuunsysteem. Het zorgt er bovendien voor dat je het beetje licht dat er is ook meteen meepakt. Ofwel: dankzij die verbeterde gezondheid heb je het warmer en word je minder vaak ziek – vooral nu geen verkeerd idee. Last but not least; de wereld ziet er meteen een stuk minder donker uit, dankzij al die blije stofjes in je brein.

Goed verpakt

Als je naar buiten loopt, pak dan wel je handen en voeten goed in. Het wordt vaak vergeten, maar goede (hand)schoenen zijn vele malen belangrijker dan de jas die je draagt. Je handen en voeten bepalen hoe koud je het hebt, niet je bovenlijf. Je kan er fantastisch uitzien in je nieuwe mummiejas, maar als je handen in hun blootje naar buiten moeten wordt het niks. Bovendien: een nieuwe jas is leuk, nieuwe schoenen zijn nog veel leuker.

Laat Netflix maar komen

Maar het allerfijnste aan het begin van de donkere dagen? Het begin van een nieuwe serie, die je vervolgens ongestoord mag bingewatchen. Lucifer, The Umbrella Academy, of La Casa de Papel op Netflix – allemaal heerlijk, als je die nog altijd niet gezien hebt. Of Undone, op Amazon Prime. of Fleabag. Of The Grand Tour, voor de voormalig Top Gear- fans onder ons. De opties zijn eindeloos.

Klinkt al met al best goed, zeker naast zo’n gezellige houtkachel. Laat de winter maar komen.