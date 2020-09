PvdA: kabinet neemt gevaarlijke gok met coronamaatregelen

Het kabinet neemt volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher “een gok” door met een pakket maatregelen te komen dat bedoeld lijkt om het tempo waarin het coronavirus zich verspreidt, precies ver genoeg omlaag te brengen. “Ik vind dat een gevaarlijk vooruitzicht”, zegt hij tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

“Ik denk dat de problemen groter zijn en dat je dus eigenlijk nu sneller meer zou moeten doen om de gezondheid én de economie te beschermen”, zegt Asscher. Het maandag aangekondigde pakket geldt voor in ieder geval de komende drie weken, maar de PvdA-voorman denkt dat de kans dat daarna weer kan worden versoepeld “eigenlijk nul” is. Hij vindt dat het kabinet “sinds de zomer kostbare tijd heeft verspeeld”.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen vreest dat het kabinet met de nieuwe maatregelen achter de feiten aan blijft lopen, omdat ze volgens haar te vrijblijvend zijn. Zij noemt het dringende advies om in winkels mondkapjes te dragen als voorbeeld. “Vervolgens gaat heel Nederland met elkaar in discussie of we dat advies volgen of niet. Daar hebben we geen tijd voor. We kunnen dit virus niet kapot polderen, maar alleen kapot stampen.”