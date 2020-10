360 miljoen voor verbetering ventilatie op scholen

Scholen die nog niet aan de minimale eisen voldoen, worden geadviseerd om te ventileren door continu ramen en deuren open te zetten. Ook kunnen ze andere maatregelen nemen, zoals extra ventilatieroosters of hogere klapramen installeren. Dat staat in een rapport van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), onder leiding van Doekle Terpstra.

Er komt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen de ventilatie in scholen op orde te krijgen.

Nog niet alle scholen voldoen aan de richtlijnen. Uit een inventarisatie door het LCVS blijkt dat 11 procent van de ondervraagde scholen nog niet aan de bestaande ventilatienormen voldoet.

Van de ongeveer 9300 scholen heeft bijna 80 procent gereageerd. Bij ruim de helft van de gevraagde scholen is nog niet bekend of ze voldoen. Daar loopt het onderzoek nog, of is het niet mogelijk om onderzoek te doen. 38 procent van de scholen voldoet wel aan de richtlijnen.

Sinds augustus staat de ventilatie in scholen hoog op de agenda, nadat in een verzorgingstehuis in Maassluis was gebleken dat een ventilatiesysteem mogelijk een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus. Het LCVS werd opgericht om scholen te helpen bij hun ventilatie. Volgens het RIVM is de kans dat corona via kleine druppeltjes (aerosolen) wordt verspreid klein, maar is het in het algemeen goed dat scholen voldoen aan de ventilatierichtlijnen.