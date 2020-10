Deze sterspelers van Ajax moet je dit jaar in de gaten houden

Eindelijk, de Eredivisie is weer begonnen! De competitie lag sinds maart stil, maar we zijn inmiddels alweer onderweg. Zo ook Ajax, die met hun 2-1 overwinning tegen Vitesse afgelopen zondag alweer hun derde van het seizoen binnen heeft. Maar hoe staat het er nou écht voor in Amsterdam? Gaat de club nog de transfermarkt op? Hoe gaan ze het doen in de Champions League? En welke talenten kunnen dit jaar gaan doorbreken? We zetten alles op een rijtje en blikken vooruit op het seizoen van Ajax. Met deze keer: de spelers waar je dit seizoen naar moet uitkijken.

Antony

Zo heb je bijvoorbeeld Antony, die voor bijna 16 miljoen verhuisde vanuit Sao Paolo. De Braziliaan scoorde op zijn officiële debuut voor de club tegen Sparta. Zijn goal was tevens de enige die wedstrijd en met tien man wist Ajax uiteindelijk 0-1 te winnen. Zijn basisplaats heeft hij vooral te danken aan zijn prestaties tijdens de voorbereiding. Hier konden de supporters al zien dat Ajax weer een pareltje heeft binnengehaald. Met zijn snelheid en speelse loopacties lijkt de vleugelspeler de Eredivisieverdedigers het dit jaar extra moeilijk te maken. Ook afgelopen zondag tegen Vitesse was het weer raak en bezorgde hij de Amsterdammers een 2-1 overwinning. Samen met Noussair Mazraoui vormt hij een verrassend sterk duo op de rechtervleugel, eentje die snelheid en creatief spel met zich meebrengt. Misschien dat Ajax hiermee wel dé vervanger van Hakim Ziyech in handen heeft, maar dat zullen we in de loop van het seizoen nog wel zien.

Mohammed Kudus

Nog een speler die momenteel sterk overkomt, is Mohammed Kudus. Net als Antony is hij één van de aankopen voor dit seizoen. De Ghanees, die voor 9 miljoen werd opgehaald bij FC Nordsjaelland, maakte in de wedstrijd tegen RKC zijn (basis)debuut en maakte een zeer goede indruk. In de rol van een ‘6’ (defensieve middenvelder) speelde hij de sterren van de hemel. Zijn passes en inzicht in het offensieve spel van Ajax droeg bij aan een makkelijke 3-0 overwinning. Ondanks het feit dat Kudus meer een aanvallende middenvelder is, kwam hij als 6 toch behoorlijk goed uit de voeten qua defensief spel. Het leverde hem de ‘man of the match’ award op en op social media is iedereen lyrisch over zijn prestatie. Tegen Vitesse mocht hij met Edson Alvárez een duo vormen en weer was de Ghanees belangrijk voor de zege. Alvárez kreeg in de eerste helft een rode kaart en zo moest Kudus in zijn eentje het defensieve werk op het middenveld opknappen. Dankzij zijn prestaties lijkt het er nu op dat hij een vaste basisklant zal zijn en zelfs de voorkeur kan krijgen boven Ryan Gravenberch voor de 6-positie wanneer hij weer fit is.

Perr Schuurs

Als vervanger van de geblesseerde Joël Veltman (en daarmee ook de vertrokken Matthijs De Ligt) leek het halverwege vorig seizoen uit te lopen op een flop. Teveel individuele fouten in de paar keer dat hij maar speelde, leek zijn carrière bij Ajax de das om te doen. Toch is het de verdediger uit Nieuwstadt gelukt om zich te herpakken. Een sterke voorbereiding heeft hem een basisplaats opgeleverd naast Daley Blind en vooralsnog is dit een ijzersterk defensief duo. Met één goal tegen in drie competitiewedstrijden lijkt het bij Ajax defensief op orde en Schuurs heeft hier overduidelijk aan bijgedragen. Het is te hopen, niet alleen voor hem, maar ook voor Ajax dat hij deze vorm vast kan houden gedurende dit seizoen.

Andere spelers

Twee andere spelers die tot nu toe ook indruk hebben gemaakt, zijn Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui. Labyad heeft van de fans inmiddels de bijnaam ‘pre-season Ziyech’ gekregen, na zijn uitstekende prestaties in de voorbereiding en Mazraoui vormt met Antony een duo waarvan de gemiddelde Ajaxsupporter niet wist dat hij het nodig had. Tot nu toe heeft Labyad in de spitspositie gespeeld en verliep dat prima. Toch was de 27-jarige tegen Vitesse iets wisselvalliger en werd hij uiteindelijk gewisseld. Mazraoui daarentegen lijkt weer helemaal op de speler die hij was in het seizoen 2018/19 en speelt subliem. Tegen Vitesse waren Antony en hij zeer gevaarlijk op de rechterflank en speelden ze een hoofdrol in het behalen van de overwinning.

Met deze spelers heeft Ajax een paar zeer getalenteerde namen in huis en lijkt het erop dat de Amsterdammers weer een sterke ploeg in huis hebben. Uiteindelijk zal natuurlijk wel het hele team een bijdrage moeten leveren, maar ook dat lijkt geen probleem te zijn op weg naar landstitel 35.

