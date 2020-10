Nieuwe uitleg over de coronadrukte in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft donderdag weer een toelichting op de drukte in de ziekenhuizen. Het is de tweede persconferentie van de tweede coronagolf. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, licht de stand van zaken toe. De persconferentie is om 14.00 uur in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Het coördinatiecentrum verdeelt coronapatiënten tussen ziekenhuizen in verschillende delen van het land. Dat moet de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensive cares loopt namelijk op. Vanaf komend weekeinde kan de zorg voor mensen met andere klachten in de knel komen, waarschuwde Kuipers maandag bij de eerste persconferentie.

Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 700 coronapatiënten. Dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden. Tegen het einde van de week zal dit zijn gestegen naar meer dan duizend en over ruim een week zullen meer dan 1600 coronapatiënten in een ziekenhuis liggen, vreest het LCPS. Tijdens de eerste golf kwam de reguliere zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Dat willen ziekenhuizen nu zo veel mogelijk voorkomen, maar dat betekent wel dat er minder capaciteit is om coronapatiënten op te vangen.