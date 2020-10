‘Ventilatie op helft van scholen voldoet niet of deels aan eisen’

De ventilatie op ongeveer de helft van alle schoolgebouwen in Nederland voldoet niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen conform het bouwbesluit. Dat maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders bekend op basis van een peiling onder 643 schooldirecteuren.

“Het verbaast ons zeker niet. Natuurlijk zijn er scholen die in een mooi of nieuw gebouw zitten, maar heel veel scholen moeten het doen met een oud en gedateerd gebouw”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Volgens de AVS is de luchtkwaliteit al jaren een probleem in het onderwijs en is er op veel plekken te weinig ge├»nvesteerd in gebouwen. Van Haren: “Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het schoolgebouw, maar daarbij zijn voldoende middelen nodig. Waar het gaat over nieuwbouw of renovatie is de gemeente een partner waar veel blijft liggen.”