Bruls: coronamaatregelen moeten geen elitaire trekjes krijgen

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus moeten geen elitaire trekjes gaan krijgen. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, stoort zich eraan dat voetbalwedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld, terwijl “bepaalde panden in de culturele hoek” wel meer dan dertig bezoekers in een zaal mogen ontvangen. “Terwijl de voetbalclubs het in de stadions prima voor elkaar hadden, geen klagen over”, aldus Bruls vrijdag in het radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1.

Bruls is niet te spreken over de corona-aanpak vanuit het kabinet in de afgelopen week. “Rommelig is nog mild uitgedrukt, het was op het chaotische af.” Hij doelt op het telkens veranderende advies over het dragen van mondkapjes en op de snelheid waarmee nieuwe landelijke maatregelen van kracht werden, terwijl er in de veiligheidsregio’s nog niks was voorbereid. “Het moet allemaal wel uitvoerbaar blijven.”

Volgens Bruls hoorden de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag pas welke nieuwe maatregelen er zouden komen. “Tot een half uur voor de persconferentie van de premier kregen we nog informatie en dinsdag moesten we het gaan uitvoeren. De veiligheidsregio’s zijn geen trekpop”, aldus een geĆ«rgerde Bruls. “Voor de mensen op straat is het allemaal heel ingewikkeld, kijk maar naar het mondkapjesvraagstuk. We zijn nu drie dagen verder en nog volop in de uitlegfase. Mensen weten ook niet wat het verschil is tussen samenkomst en gezelschap, bijvoorbeeld. De regio’s hebben meer tijd dan 24 uur nodig om dat goed uit te kunnen leggen.”