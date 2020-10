Hamer gegooid naar politie, agente krijgt glasscherf in oog

In Hilversum is dinsdagavond een hamer gegooid naar twee agenten. De hamer vloog door de ruit van de politieauto, waardoor een glasscherf in het oog van een van de agenten kwam, meldt de politie vrijdag.

Het voorval vond rond 21.15 uur plaats op de Groest. De agenten stonden tijdens een surveillance te praten met een aantal jongeren, toen zij een harde klap hoorden. Een van de agenten voelde vervolgens glas in haar gezicht vliegen. Later bleek dat een hamer door de ruit van de politieauto was gegooid. Een arts heeft het oog van de agente nagekeken en er is geen blijvende schade, maar dit had wel veel erger af kunnen lopen, aldus de politie.

Vlak voordat de hamer werd gegooid, zagen de agenten en getuigen een fietser op hen af rijden. “De kans is dus groot dat deze man op de fiets de hamer naar de politie heeft gegooid”, aldus de politie, die op zoek is naar getuigen.