Kabinet: coronacijfers ‘beroerd’ maar geen verrassing

De jongste cijfers over het aantal coronabesmettingen zien er nog altijd “beroerd” uit, maar dat komt niet als een verrassing, zegt vicepremier Kajsa Ollongren. “Dit is wel een beetje wat de voorspelling was.” Vrijdag werd een recordaantal van meer dan 3800 nieuwe gevallen gemeld, ruim 500 meer dan een dag eerder.

Ollongren wijst erop dat de mensen die nu te horen krijgen dat zij ge├»nfecteerd zijn, het virus al hebben opgelopen voordat het kabinet maandag voor het hele land aangescherpte maatregelen nam. “Op zichzelf hoef je er dus niet van te schrikken dat dit gebeurt, en zou een verdere stijging ook nog wel mogelijk zijn.”

Het kabinet kondigde deze week landelijk nieuwe contactbeperkingen aan. “We verwachten dat we eind volgende week de eerste effecten kunnen zien van de aangescherpte maatregelen”, aldus Ollongren. Zij vervangt bij de persconferentie na afloop van de ministerraad premier Mark Rutte, die bij een EU-top in Brussel is.

Het kabinet heeft gekozen voor een ander pakket dan dit voorjaar, “net iets lichter en gerichter”, aldus Ollongren. “Wij hopen dat dit genoeg zal zijn om de trend om te buigen.” Of dat lukt binnen de drie weken waarvoor de maatregelen nu zijn afgekondigd, is volgens de D66-vicepremier nog niet te zeggen. Zij benadrukt wel dat de strijd tegen corona “een zaak van de lange adem” zal zijn.