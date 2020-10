Rechtszaak plasseksfilmpje Patricia Paay binnenkort hervat

De twee mannen die verdacht worden van het verspreiden van het plasseksfilmpje van Patricia Paay moeten binnenkort weer voor de rechter verschijnen. Dat bevestigt de rechtbank Noord-Holland na berichtgeving van Shownieuws.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op 15 oktober om 09.00 uur in de rechtbank van Haarlem. Eigenlijk hadden de twee mannen van 42 en 47 in mei al voor de rechter moeten verschijnen, maar dat ging toen niet door vanwege de coronacrisis.

In 2017 lekte het beruchte filmpje uit via sociale media. Paay sleepte vervolgens de website GeenStijl en de twee mannen voor de rechter en won de zaak. Ze moesten haar een schadevergoeding betalen. Ook startte het Openbaar Ministerie (OM) een strafzaak, waar in november 2018 een voorstel uitkwam waar alleen GeenStijl mee akkoord ging.

De mannen worden nu nog vervolgd omdat ze niet akkoord zijn gegaan met het schikkingsvoorstel van het OM om de zaak buiten de rechtbank af te handelen.