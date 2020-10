Segers: aan het lijntje gehouden over wetsvoorstel prostitutie

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers vindt dat hij en zijn partij door het kabinet aan het lijntje worden gehouden wat het wetsvoorstel voor het verplicht maken van een vergunning voor sekswerkers betreft. Dat zegt hij in het AD. Het wetsvoorstel dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) daar vorig jaar oktober over aankondigde, is nog niet in behandeling gebracht in de Tweede Kamer.

In het door de ChristenUnie gewenste wetsvoorstel moet wie in de prostitutie wil werken minstens 21 jaar zijn en een vergunning hebben. “Dit is één van de redenen dat mijn partij meedoet in het kabinet”, legt Segers uit. “Ik vind het politiek onbehoorlijk, politiek falen zelfs, dat er nog steeds geen zicht op de wet is. Ik word politiek aan het lijntje gehouden.”

Aandringen bij het kabinet heeft volgens de fractievoorzitter nog geen effect gehad. “Ik kan daar zelf wel tegen, maar je laat jaarlijks zesduizend slachtoffers in de steek. De VVD van deze staatssecretaris is van Law and Order, behalve als het om mensenhandel gaat.”